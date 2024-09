Esteso a tutta la Toscana l’allerta meteo arancione per temporali grandinate e vento forte

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 8 settembre 2024) FIRENZE –la regione il codiceper. Così dopo l’aggiornamento delle previsioni del centro della protezione civile regionale. Nella mattinata dell’8 settembre un intenso sistema temporalesco ha attraversato le province di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze con forti precipitazioni, raffiche die locali. In due ore sono stati registrati circa 2000 fulmini in questa area. A Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, il dato maggiore: sono caduti 53 millimetri di pioggia in un’ora. Il sistema frontale della perturbazione a partire dalle zone centro settentrionali si estenderà, secondo le previsioni, al resto della regione.