Entella-Ascoli posticipata | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) E’ statala partita del campionato di Serie C tra, valevole per la 3ª giornata del Girone B. Il? L’allerta meteo in Liguria per tutta la giornata di ieri. La conferma è arrivata direttamente dalla Serie C. “La Lega Pro, preso atto della comunicazione del Sindaco della Città di Chiavari dell’8 settembre 2024 con la quale viene data esecuzione a quanto disposto nell’ordinanza sindacale n.