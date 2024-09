Elon Musk Tra due anni le prime astronavi per Marte

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 8 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Leperverranno lanciate tra 2, quando si aprirà la prossima finestra di trasferimento Terra-. Saranno senza equipaggio per testare l’affidabilità dell’atterraggio intatto su. Se gli atterraggi andranno bene, i primi voli con equipaggio suavverranno tra 4”. Lo scrive su X, patron di Space-X. “Da lì in poi – aggiunge – il tasso di volo aumenterà esponenzialmente, con l’obiettivo di costruire una città autosufficiente in circa 20”. Perservirà “essere multiplanetari” poichè “non avremo più tutte le nostre uova, letteralmente e metabolicamente, su un pianeta”. – foto: Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo