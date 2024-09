È uno dei momenti più belli da quando faccio questo mestiere ma non bisogna crederci bisogna cercare di rimanere con i piedi per terra

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 set. (askanews) – L’attore francese Vincent Lindon festeggia la Coppa Volpi vinta alla Mostra del Cinema di Venezia come miglior interprete maschile per “The Quiet Son”, in cui interpreta un padre single che lotta per evitare che il figlio adolescente venga travolto dall’estremismo di destra. Dopo la cerimonia di premiazione ha detto di essere “pazzo di felicità”.