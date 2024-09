E intanto il ghetto brucia ancora

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di domenica 8 settembre 2024) A Borgo Mezzanone il clima è incandescente, in tutti i sensi. L'insediamento abusivo èlì e i pericoli sono dietro l'angolo.Basti pensare che nella giornata di ieri, due giorni dopo il vertice che si è svolto in Prefettura alla presenza del commissario straordinario Maurizio Falco, in