È già allarme influenza | Sarà molto intensa Vaia | vaccini ai fragili

(Di domenica 8 settembre 2024) Per il prossimo inverno si prevede una stagionele, tanto se non peggiore di quella dell’anno passato, quando in Italia abbiamo avuto ben 15 milioni di contagi da virusli e parali. Un motivo in più per cercare di evitare i ritardi organizzativi nella distribuzione regionale delle dosi, fattore che potrebbe aver contribuito alla riduzione delle coperture vaccinali nella stagione 2023-24, riportandoci indietro ai livelli di cinque anni fa. A poco più di un mese dall’inizio delle somministrazioni, medici di famiglia e virologi richiamano l’attenzione sulla necessità di un coinvolgimento istituzionale forte in vista della prossima campagna di vaccinazioni. "Il cittadino deve essere informato e messo in condizioni di poter decidere con consapevolezza.