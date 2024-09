Due ragazzini di 14 anni si schiantano nella notte con l’Apecar a Gandino | uno è gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Duedi 14sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sabato sera a, in provincia di Bergamo. I due giovanissimi stavano viaggiando sulla Provinciale 45 a bordo di un’Apecar quando si sono schiantati, per ragioni ancora da chiarire, contro un’automobile guidata da un residente della zona. L’allarme è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza alle 22.45 circa e sul posto sono state inviate tre ambulanze e un’automedica. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno rilevato che uno dei due giovani era in condizioni gravissime: allertata l’eliambulanza, è stato trasportato in codice rosso – il più grave – all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Il coetaneo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del Bolognini di Seriate. Praticamente illeso il conducente dell’auto.