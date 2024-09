Dossieraggi indagato anche uno 007 Ecco perché per i pm il caso Crosetto è solo una goccia nel mare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 8 settembre 2024) Tra gli indagati nell’inchiesta di Perugia sui presuntispunta un funzionario dei Servizi segreti amico del luogotenente Pasquale Striano, ed è accusato come lui di accesso abusivo ai sistemi informatici e rivelazione di segreto. Per il procuratore Raffaele Cantone e la sostituta Laura Reale, riporta Il Corriere della Sera, «appare evidente come la “vicenda” non sia altro che unanel»; «una parte infinitesimale dell’uso abusivo del ruolo da parte di Striano», autore di «migliaia di accessi abusivi trasmettendo poi molti dei dati acquisiti ai giornalisti». Sarebbe però inverosimile, risultata nella richiesta di arresti domiciliari avanzata sia per Striano che per l’ex sostituto procuratore della Direzione nazionale che il primo si muovesseper i giornalisti “amici”. La procura cerca quindi di capire per chi Striano stesse in effetti lavorando.