Dalmat | Inter FAVORITA per lo scudetto ma io SOGNO la Champions può FARCELA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 8 settembre 2024) Le parole di Stephane, ex calciatore dell’, sugli obiettivi dei nerazzurri in questa stagione Stephane, ex calciatore dell’, ha parlato a Sportpaper della stagione dei nerazzurri e dell’Italia di Spalletti.– «L’anche se ha pareggiato la prima giornata contro il Genoa, ha poi cominciato bene la stagione e resta lanumero