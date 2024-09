Dalla Germania una indicazione per i cattolici Chiapello spiega quale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 8 settembre 2024) In queste settimana alcune notizie si stanno rivelando assai interessanti per comprendere ed analizzare alcuni aspetti della democrazia italiana ed europea. Andando in ordine cronologico è passato un po’ inosservato, l’intervento fatto dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini al Meeting di Rimini di quest’anno.