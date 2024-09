Dai percorsi di cura alle novità dell' intelligenza artificiale | le nuove iniziative del gruppo Con-tatto di Irst

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Dal paziente, per il paziente, mettendo a fuoco i bisogni per pensare insieme a nuovi progetti. Il"Con-", attivo all'"Dino Amadori" Irccs da giugno 2013, apre le porte a nuovi partecipanti. Nel mese di ottobre si svolgerà un incontro conoscitivo rivolto a pazienti ed ex pazienti