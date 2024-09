Dai collier bicolori di Proenza Schouler ai pendenti di perle firmati Ralph Lauren I bijoux più brillanti avvistati sulle passerelle della Grande Mela

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 8 settembre 2024) Here we go again. È ufficialmente iniziato quel periodo dell’anno – frenetico e caotico – segnato da continui eventi e appuntamenti di moda. Qualche giorno fa, lo show diha aperto le danzeNew York Fashion Week dedicata alla stagione Primavera-Estate 2025. Oltre a look da sogno e accessori must have, occhi puntati su un altro dettaglio tutt’altro che secondario: i gioielli.