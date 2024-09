Da Matha Hari a Juli Vavilova da Noemi Letizia a Monica Lewinsky dalla Monroe a Boccia quando il letto diventa affare di Stato i casi più celebri

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 8 settembre 2024) Sesso, politica, tradimento e pentimento: interrogato al riguardo, chiunque di sé direbbe “frangar non flectar”, ovvero “mi spezzo ma non mi piego”, per indicare il rispetto assoluto di coerenza e fedeltà. La fisiopatologia insegna, tuttavia, che “l’uomo è stabile perché labile”. Il principio che co