Conte Salis e le case rubate

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2024) Il vero scandalo, trattato come una bega tra scappati di casa per non valutarlo per quel golpe in carta bollo che è, riguarda ilnzioso tra Beppe Grillo e Giuseppe. Tra chi dei due abbia il diritto di portare come un'aureola la corona di cinque stelle, e dunque di decidere quali siano i dogmi intoccabili