Conte rispetto Grillo ma la ricetta di 20 anni fa non funziona più

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - "Ho sempre rispettato e continuo a rispettare il ruolo di fondatore del Movimento 5 stelle" di Beppe Grillo "e nessuno deve mai trascurare il grande progetto e la grande realizzazione del Movimento, partito dal nulla e riuscito a catalizzare l'attenzione di tantissimi cittadini, a rispondere dei bisogni avvertiti nella società altrimenti non si potrebbero spiegare i numeri impressionanti" incassati "nel corso di qualche anno. Il tema è che dobbiamo interpretare i bisogni di oggi, non di 15-20fa: se fosse possibile applicare la stessadopo 20probabilmente non sarei stato chiamato e coinvolto io. Evidentemente c'è unache nonpiù". Lo ha detto il leader M5s Giuseppealla festa del 'Fatto Quotidiano' parlando della discussione in atto e dello scontro con il fondatore Beppe Grillo, in vista della costituente.