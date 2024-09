Condò | VITTORIA Italia? Approfittato della PRESUNZIONE della Francia mi interessa la PRESTAZIONE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 8 settembre 2024) Le parole di Paolo, noto giornalista, sul successo dell’contro lain Nations League Paolo, su La Repubblica, ha parlatoripartenza dell’dopo l’Europeo.PRESUNTUOSA – «Non fai in tempo a dire che per una volta il risultato conta poco, ed ecco che l’di Spalletti confeziona non soltanto la migliore delle sue