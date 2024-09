Commisso attacca | In Italia club vincono grazie ai debiti mi chiedo se potevano iscriversi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) “Inè un disastro. E non invidio iche hanno vinto in questi anni, perché hanno vintoa situazioni debitorie assurde che hanno portato iquasi alla bancarotta e poi nelle mani di Fondi per la mancata restituzione da parte delle proprietà dei prestiti ricevuti. E io miancora se chi ha vinto in certi anni poteva essere iscritto al campionato”. Lo ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della Fiorentina, Rocco, non mandandola a dire alle big del nostro campionato e lanciando accuse molto chiare: “Stavo per comprare il Milan, poi è finito a mister Li e sapete come è andata a finire. E Zhang? Non si sa più dov’è Anche lui costretto a lasciare l’’Inter, indebitata col Fondo Oaktree. E la Juventus? Da Ronaldo in poi Exor in cinque anni ha dovuto mettere 900 milioni di euro per sistemare i bilanci.