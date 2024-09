Come richiedere la carta dedicata a te 2024 in Emilia Romagna | requisiti e informazioni utili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Bologna, 8 settembre– Torna anche per illa ‘social carda te’ per le famiglie con Isee inferiore a 15mila euro. Lazzabile principalmente per fare spesa ma non solo, è un’iniziativa che il governo Meloni, dopo l’anno scorso, ripropone anche quest’anno: sarà attiva da lunedì 9 settembre. La principale novità è l’aumento dell’importo: dai 382 euro del 2023 ai 500 per ilzzabili entro il 28 febbraio 2025). Numero famiglie inche hanno diritto ai 500 euro Insono 2.040.090 le famiglie anagrafiche al primo gennaio 2022. Secondo i dati in possesso di Inps e Regione le dichiarazioni sostitutive uniche e Isee del 2023 sono state fatte e richieste da un totale di 635.091 famiglie. Di queste sappiamo dunque quanti sono i nuclei divisibili in base alle classi di valore Isee.