Colpaccio Luparense! Dolomiti Bellunesi ko sotto i colpi del trio Bamba-Gnago-Calì

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di domenica 8 settembre 2024) Lac'è. Eccome se c'è. Gli uomini di Masitto vanno a vincere in trasferta sul campo dellae portano a casa 3 punti dal peso specifico enorme. Tanto in termini di classifica, quanto in termini emotivi. Dopo l'elminazione in Coppa Italia serviva dare un messaggio al