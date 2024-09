Colline | Esce da casa prima del nubifragio e non fa più ritorno l' appello disperato del nipote | Aiutateci a trovare mio nonno

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Credevano potesse essere uscito dallaper andare al'anziana moglie in ospedale, ma al presidio di viale Alfieri non vi è mai arrivato. E adesso, dopo non aver fatto rientro nella proprie abitazione, è forte la preoccupazione di una famiglia livornese per le sorti di