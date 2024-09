Cina | Gen-Z abbraccia una gamma piu’ ampia di opportunita’ atletiche

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Mashan, 08 set – (Xinhua) – Grazie alla crescita economica e a un cambiamento culturale, la Gen-Z cinese ha ora accesso a unadidi cui le generazioni precedenti non disponevano. Cliccate per scoprire come l’arrampicata sportiva abbia guadagnato popolarita’ tra i giovani cinesi. Agenzia Xinhua