Chi è Javier Faroni? Il nuovo presidente del Perugia che ha fatto fortuna con il teatro

(Di domenica 8 settembre 2024) Cambio storico alla guida del: dopo 13 anni di gestione, termina l’era Santopadre e la società umbra passa di mano adel club. Il closing è avvenuto con il 100% delle quote cedute, il managament sportivo resterà invariato per garantire continuità nella gestione tecnica. Cambia il. Chi è? La domanda che i tifosi delsi stanno chiedendo. Nato a General Roca, Cordoba, Argentina,ha costruito la suaattraverso il: appassionatosi da giovane agli spettacoli, negli anni è diventato un produttore di successo. Oggi i suoi spettacoli vanno in scena in tutto il mondo, dal Sud America all’Europa. Nel 2013ha iniziato la carriera politica diventando deputato provinciale per Frente Renovador, partito peronista, ricoprendo la carica fino al 2019.