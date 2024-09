Che malattia ha avuto Luca Carboni? Il cantautore bolognese lo racconta al Corriere della Sera

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 8 settembre 2024)haun tumore ai polmoni, diagnosticato nel marzo del 2022. Cometo dallo stesso, in un’intervista a Walter Veltroni, pubblicata suldi oggi, ora è “tecnicamente guarito”. Aggiungendo che si tratta comunque di una definizione fragile. “Un po’ di tosse che non passava, la decisione di fare una lastra. Uno choc. Sono rimasto senza parole, quellasta nella nostra vita, ma pensi che a te non toccherà mai. Improvvisamente tutto è cambiato Stavo registrando un album nuovo, avevo già definito dieci pezzi tra cui il singolo ‘Il pallone’ e un altro che sarebbe dovuto uscire quell’estate, una canzone, a cui tengo moltissimo, che avevo scritto nel 1986 per proporla a Vasco e che poi avevo deciso di incidere personalmente: ‘Rimini d’estate’. Avevo previsto l’album e poi il tour. Invece, in pochi minuti, tutto è cambiato.