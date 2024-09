CdS – Osimhen al Galatasaray l’allenatore | L’ho convinto così

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 8 settembre 2024) 2024-09-04 13:27:17 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Victora breve sarà ufficialmente un nuovo attaccante del. Una lunga estate in attesa di novità sul futuro, poi la permanenza a sorpresa a Napoli, quindi l’opportunità colta al volo: quella di ripartire da Istanbul. Attesa per l’annuncio, intanto del centravanti nigeriano ha parlatodel club turco, Okan Buruk, a Milliyet. Il retroscena sual“Ho fatto una videochiamata con il giocatore e si è. Per lui era molto emozionante venire al. ‘Una simile opportunità non può essere persa’ ha detto. Avevo già da tempo l’idea di giocare con le due punte” ha concluso il tecnico della squadra turca. La seconda punta nelle idee delsarà Icardi, ora infortunato.