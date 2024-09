Caso Sangiuliano la direttrice d’orchestra Venezi replica a Boccia | Valuto azioni legali

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 8 settembre 2024) Continua a lasciare strascichi ildell’ex ministro alla Cultura Gennaro, costretto alle dimissioni dopo giorni di botta e risposta con Maria Rosaria. L’imprenditrice di Pompei ha rilasciato un’intervista a In Onda su La7 in cui, tra le altre cose, ha sollevato un presuntodi conflitto di interesse che coinvolgerebbe laBeatrice. Consulente per la musica a 30mila euro l’anno, secondo quanto riferisce la Repubblica sarebbe stata introdotta ai piani alti del ministero dal presidente del Senato Ignazio La Russa, suo grande fan. Secondo quanto organizzato fino ad ora, salvo ripensamenti di Alessandro Giuli che ha sostituito, dirigerà a Pompei il concerto al G7 della Cultura. Laè però intervenuta per chiarire che non intende far cadere nel vuoto le accuse die prenderà presto provvedimenti.