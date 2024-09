Caro scuola | spese per libri e materiale sempre maggiori Mappa e consigli per le agevolazioni

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di domenica 8 settembre 2024) I costi da affrontare per l’anno scolastico 2024/2025 saranno notevoli: il monitoraggio dell’ Osservatorio Federconsumatori ha rilevato un rinmedio del +6,6% rispetto al 2023. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi”) ammonterà quest’anno a circa 647 euro per