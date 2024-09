Calcio | Spalletti ' con Israele cambierò 4-5 giocatori'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "? E' difficile riproporre in blocco la squadra di venerdì, smaltire la fatica a distanza di due giorni è impossibile. Ora vediamo come stanno, ma ci sta che3-4-5 calciatori". Lo ha detto il ct azzurro Lucianonella conferenza stampa alla vigilia della gara con. "Tonali? Eravamo tutti a braccia aperte pronti ad accoglierlo, per noi è un giocatore importante viste le sue qualità. Ora ce l'abbiamo, s'è rivisto un Tonali nuovo, molto voglioso di far vedere la sua qualità di calciatore, un Tonali che ha la capacità di aiutare tutti in campo perché sa fare tutto. E poi i compagni di squadra gli vogliono molto bene, averlo ritrovato nello spogliatoio anche per gli altri è stato motivo di grande piacere", ha aggiunto il ct azzurro.