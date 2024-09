Calcio Serie D Ostico debutto per la Vigor Senigallia a Castelfidardo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 8 settembre 2024) Subito un derby anconetano nella prima del girone F, domenica 8 settembre alle 15, 8 Settembre 2024 – Senza due importanti pedine, ferme per squalifiche rimediate nel finale della scorsa stagione, laesordisce in campionato sul campo deldomenica 8 settembre, nella prima giornata dellaD girone F. Rotondo –Rossoblù senza capitan Denis Pesaresi e il centrale difensivo Filippo Rotondo, che sarebbe stato ex di turno (come lo saranno Castorina, Ausili e Baldini tra i locali, dove il capitano è il senigalliese Fabbri, e Alla tra iini), ma in campo al Mancini dalle ore 15 con tanti tifosi al seguito (270 i biglietti a disposizione, tutti in prevendita, stadio presumibilmente esaurito).