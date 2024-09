Calcio | Nazionale Ricci Non mi sento titolare devo crescere ancora

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 8 settembre 2024) Il centrocampista del Torino: "So come funziona, basta poco per tornare indietro" ROMA - "Non misentire e non miil regista. So come funziona il: basta poco per tornare indietro. Bisogna pensare partita dopo partita e cercare di migliorare sempre". Lo afferma il centrocam