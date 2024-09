Calcio | Nazionale forfait Calafiori con Israele per trauma al polpaccio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Il difensore dell'Arsenal e dellaazzurra di Luciano Spalletti Riccardo, "a causa delcontusivo delsinistro riportato durante la partita con la Francia, non sarà disponibile per la gara controin programma domani sera alle 20.45 a Budapest per la seconda giornata di Nations League". Lo comunica la Figc. Il calciatore farà quindi rientro oggi al club di appartenenza.