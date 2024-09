Calcio | Nazionale Calafiori indisponibile per gara con Israele

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 8 settembre 2024) Il difensore dell'Arsenal accusa un trauma contusivo del polpaccio sinistro ROMA - Riccardo, a causa del trauma contusivo del polpaccio sinistro riportato durante la partita con la Francia, non sarà disponibile per ladi domani sera controvalevole per la Nations League. Il di