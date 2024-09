Bollette della luce perché quelle italiane sono tra le più alte in Europa e cosa cambierebbe con il prezzo unico europeo dell’elettricità

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 8 settembre 2024) Che si tratti di mercato tutelato, finito una volta per tutte nel cassetto lo scorso luglio, o di mercato libero, ledegli italianitra le più care in. Un’analisi fatta nei mesi scorsi da Facile.it sui dati Eurostat ha evidenziato che ledi una famiglia italiana tipo – con un consumo di 2.700 chilowattora –costate in media 960 euro, il 23% in più (a parità di consumi) rispetto alla media dei paesi dell’Unione europea. Se si prende in considerazione il, le tariffelo scorso annostate le quinte peggiori di tutta l’Ue. Pagano più di noi soltanto Cipro (970 euro in media all’anno), Danimarca (poco meno di mille euro all’anno), Germania e Belgio (1.100 euro all’anno).