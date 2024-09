Boccia sui social | Chi dice bugie può lavorare in Rai? Sangiuliano ha fame di verità o di soldi?

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 8 settembre 2024) «Ma mi chiedo: una persona che si è dimessa da Ministro e che ha detto tantepuò tornare anel servizio pubblico televisivo? Può chi manipola laper la tv di Stato, per di più in ruoli di comando? ». Lo scrive in un post su Instagram Maria Rosaria, che poi aggiunge un post scriptum: «Haidio di?». embedpost id="1922045" «Genny non