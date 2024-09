Boccia-Sangiuliano veleni e accuse di estorsione Resa dei conti sui social 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - C'era una volta il ministro, che non c'è più e lascia il posto a "Genny". Nemmeno al "dottor" o al "direttore", che sarà pure 'ex' ma una direzione è per sempre, come il titolo di onorevole. E allora per riportarlo alla brusca realtà, Maria Rosariasfronda la retorica istituzionale e traspone il linguaggio social agli affari intimi, o viceversa. Finora "Genny" è esistito, come nomignolo, nei meme, negli editoriali canzonatori, e nella cerchia familiare. Gennaro, grazie all'ultimo post su Instagram, è soltanto un ex amante che ha avuto la ventura di troncare, bruscamente, un rapporto. La notorietà politica arriva sul piano inclinato della polemica social-sentimentale. "Genny non mi ha ancora chiesto scusa", scrive l'imprenditrice di Pompei che ha travolto il ministro prima col suo fascino, poi con stories e reels.