Benevento-Potenza oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la terza giornata del girone C di/2025. Le Streghe sono reduci dalla sconfitta di Catania, e tra le mura amiche vogliono tornare al successo come fatto all’esordio contro la Cavese. I rossoblù però sono una formazione solida, come dimostrato grazie ai 4 punti nelle prime due gare, e venderanno cara la pelle.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 8 settembre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.