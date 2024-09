Ballerini professionisti di Ballando con le Stelle | tutte le new entry del cast

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 8 settembre 2024) L’attesa edizione dicon lesi avvicina, anticipando la messa in onda e portando diverse novità. Mentre la giuria rimane invariata, ildeisi rinnova con l’arrivo di nuovi talenti selezionati da Milly Carlucci.dicon lele new entry Tra le new entry spiccano: "dicon lele new" L'articolodicon lele newproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.