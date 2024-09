Bagnaia confessa | Quando ho visto Martin rientrare ai box ho capito che avrebbe fatto 0 punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Francescoha chiuso il Gran Premio di San Marino di MotoGP al 2° posto. Si tratta di un risultato estremamente prezioso in ottica Mondiale, poiché Jorgeha perso la scommessa di cambiare moto nel momento in cui ha cominciato a piovere. L’iberico è sprofondato in classifica, a differenza dell’italiano, rimasto viceversa in pista. Pecco ha stretto i denti, è stato superato da Marc Marquez nelle concitate fasi di aderenza precaria, dopodiché – una volta tornati a condizioni di asciutto pieno – non ha avuto modo di riprendere El Trueno de Cervera, involatosi verso il secondo successo consecutivo. Il ventisettenne piemontese ha tuttavia ragione di sorridere, in quanto ha quasi azzerato il distacco accumulato in classifica generale. Dal -26 successivo alla Sprint di sabato, è passato a -7.