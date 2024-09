Antonio Conte si Immerge nella Vita di Napoli | Passeggiate e cibo e monumenti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 8 settembre 2024)si è immersodi: dallenei vicoli alle cene nei ristoranti locali, il nuovo allenatore delesplora e vive la città con la famiglia.ha abbracciato completamente la sua nuova avventura andosicittadina con entusiasmo e curiosità. Dopo la conclusione del ritiro a Castel di Sangro,ha iniziato a vivere a, approfittando di ogni momento per esplorare e apprezzare la città azzurra insieme alla sua famiglia.e la moglie Elisabetta sono ormai parte integrante del tessuto sociale di, vivendo il giorno per giorno con una genuina passione per ogni angolo della città. Dallenei caratteristici vicoli alle esplorazioni del Golfo in barca, la coppia si sta godendo ogni aspetto dellanapoletana.