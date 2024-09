Andato via dalla fiera di Cento disorganizzazione e disservizi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Domenico Nicola Cianfrone (foto) è il titolare dell’impresa ’Vero arrosticino d’Abruzzo’. Con la sua bancarella era alladi. "Sono scappato", dice. Cosa significa? "Adesso ve lo spiego. Ho trovato uno unico" Era già accaduto in passato? "Quando mai? Partecipo alladal 2012 e non ho mai visto unacosì" Cosa è successo? "Arrivo alla. Il referente non era raggiungibile per più di 2 ore. Gli spazi non erano delineati, lo spazio camion frigo era senza fornitura elettrica. Ho chiesto una presa pentapolare. In un primo momento mi è stata fornita, poi l’elettricista mi ha chiesto di rinunciare e di allacciarmi su un’altra di potenza inferiore perché non aveva abbastanza cavi per gli altri operatori. Nel fare questo è saltato un differenziale. E questo mi ha costretto a spegnere lo stand.