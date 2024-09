Ambulanza al via un corso per aumentare i volontari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) La Fraternita di Misericordia di Pievepelago, che garantisce il servizio di pronto intervento connell’alto Frignano, ha da poco superato i 50 anni di benemerita attività e il ‘regalo’ più gradito sarebbe quello di potenziare il numero dei. A tale scopo in questi giorni è stato annunciato l’avvio di ungratuito di Primo soce Manovre salvavita, incentrato su primo intervento sanitario, rianimazione cardiaca adulto e pediatrica, tecniche di immobilizzazione per pazienta traumatizzato, ambito pediatria ecc. Ilinizierà ad ottobre e non è comunque vincolante a divenireo soccorritore. Verranno rilasciati attestati per ogni modulo raggiunto. ‘Aiutando gli altri -dicono alla Misericordia- imparerai ad aiutare te stesso’. Info e iscrizioni: Swami 331.9963155, Elia 338.4675923.