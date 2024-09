Alzheimer | a Treviglio due iniziative per riflettere sul tema

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 8 settembre 2024). In vista della Giornata Mondiale dell’, il 21 settembre, costituita per promuoverededicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia, il Laboratorio Caregiver Bergamo, in collaborazione con il Comune di, l’Ambito Territoriale die ASST Bergamo Ovest, invita alla Settimana dell’con due eventi dedicati al, alla figura del caregiver e agli aspetti comportamentali ed emotivi legati alla patologia.