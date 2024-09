Allerta arancione Toscana Giani | In arrivo nuove precipitazioni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 8 settembre 2024): “In”., nubifragi e allagamenti. I sindaci: “Limitate gli spostamenti”.meteoin vigore fino a lunedì 9 settembre mattina.in. Eugenio, presidente Regione: “Nubifragio in corso a Massa Marittima con 80 mm di pioggia in un’ora. 51 mma Radicondoli. Ho fatto nuovamente il punto sulla situazionemeteoin. I livelli dei fiumi sono sotto le soglie di riferimento ma si registrano innalzamenti, in particolare sul Tora e sul Fine.