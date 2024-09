All’Anzilotti è già a lavoro Alessia Bechelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Cambio alla guida dell’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti: a partire dal primo settembre, nell’ufficio del dirigente scolastico non siede più Francesco Panico, che era arrivato a Pescia nel 2019, e oggi si è trasferito in un istituto scolastico laziale. Al suo posto,, 50 anni, nata a Cantagrillo, ma montecatinese di adozione. La nuova dirigente è coniugata Massimo Paccagnini, insegnante dell’Istituto Alberghiero Martini, dove copre l’incarico di responsabile della sede di via Galilei, e ha una figlia adolescente.ha iniziato a insegnare matematica nel 2002, lavorando in numerose scuole della Valdinievole, tra le quali proprio l’Istituto Alberghiero e il Liceo Coluccio Salutati di Montecatini Terme; nel suo curriculum, anche un’esperienza da docente all’Itas Anzilotti.