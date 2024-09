Alessandro agli Italiani di pesca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) La determinazione non gli manca. Anzi.Iamartino (nella foto), 39 anni, ’lenza’ villasantese, ha una specie di conto aperto con i campionatiindividuali dialla carpa lago. Le sue precedenti partecipazioni a questa competizione, infatti, non sono state gratificanti. Un ottimo motivo per andare alla caccia di una sudata rivincita nell’edizione 2024 del campionato, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre ai laghi Tensi, a San Nazzaro Sesia in provincia di Novara., già tesserato per l’Asd Pessago con Bornago, ora gareggia per l’Asd Paderno Dugnano. Il Comune di Villasanta, intanto, quest’anno lo ha premiato per la qualificazione2023.partecipa anche al campionato provinciale dialla carpa.