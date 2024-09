Albacete-Eibar lunedì 09 settembre 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 8 settembre 2024) L’si presenta adda imbattuto ma il Queso Mecánico, avendo vinto due volte, ha un punto in più in classifica. La sconfitta di Malaga comunque è stata davvero rocambolesca, con tanto di “cucchiaio” fallito da parte di Alberto Quiles su calcio di rigore. La squadra di Alberto González si ritrovata in vantaggio di InfoBetting: Scommesse Sportive e