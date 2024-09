' ' Aiuto è precipitato nel lago con il parapendio' ' | ma è un falso allarme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Pescate (Lecco), 8 settembre 2024 - “, ècon ilnel”. L'è scattato nella tarda mattina di oggi, domenica, a Pescate. Qualcuno avrebbe visto un parapendista ammarare neldi Garlate. Ha subito telefonato agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che a loro volta hanno allertato i soccorritori. Sono stati mobilitati i vigili del fuoco della squadra nautica del comando provinciale di Lecco, insieme agli Opsa, gli Operatori polivalenti del soccorso acquatico della Croce rossa lecchese in idroambulanza. Via terra sono interventi invece i volontari della Croce rossa di Valmadrera. In acqua però si è trattato di un: in acqua non era finito nessuno, né un pilota diper un atterraggio di emergenza, né altri.