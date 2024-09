Agrifood Future De Luca; L’IA serve alle imprese le istituzioni le supportino Poi fa un assist a Fitto

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di domenica 8 settembre 2024) "Un evento come questoa promuovere le nostre produzioni, a consolidare un evento che richiama tanti produttori a Salerno, maanche a far crescere l'attenzione su un tema che sarà decisivo per il futuro, quello dell'agricoltura, dell'alimentazione in relazione ai cambiamenti climatici