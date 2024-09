AEW | Violento attacco di Moxley su Danielson Il BCC eccetto Yuta volta le spalle al campione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 8 settembre 2024) Ad All In London, Bryanha compiuto una grande impresa contro Swerve Strickland andando a vincere, dopo anni di tentativi, il titolo mondiale AEW. Con lui sul ring di Londra a festeggiare abbiamo visto il BCC e a fare rumore era stata sicuramente l’assenza di Jon, che è poi ritornato con Marina Shafir al suo fianco il mercoledì successivo. Nessuna interazione tra Mox e l’amicoe tutto ciò aveva fatto sospettare i fan, sospetti che purtroppo si sono rivelati corretti visto quanto successo questa notte nel post match del titolo mondiale. Prima il salvataggio La prima difesa titolata di Bryanè stata contro ilTNT Jack Perry, un match per nulla facile per ilcontro lo Scapegoat in rampa di lancio e abbastanza gasato dall’avere, per ovvie ragioni, il pubblico di Chicago contro.