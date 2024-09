Adrian Newey-Aston Martin contratto faraonico per l’ex Red Bull | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) Ponti d’oro per averealla scuderia in verde. Il patron Stroll non ha badato a spese e ha offerto al leggendario ingegnere la Luna e molto di più.proseguirà la sua straordinaria carriera ancora in Formula 1. Il genio dell’ingegneria, che ha concepito 13 monoposto vincenti dal 1992 ad oggi (niente Questo articoloperRedè stato pubblicato prima Sportnews.eu.