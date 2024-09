Adele si ritira dopo i concerti di Monaco | ho bisogno di riposare e ai fan non vi vedrò per un periodo incredibilmente lungo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 8 settembre 2024)tra le lacrime ha annunciato il ritiro dalla scene.sold out di, l’interprete di “Someone like you” ha rivelato al mondo e a tutti i suoi fan la necessità di un “tempo” di pausa. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan sparsi del mondo, anche se la cantante prima di farlo ha in programma una serie di live a Las Vegas., la cantante si: l’annuncio tra le lacrime a«Non sono a mio agio su un palco, e questo lo so, ma sono molto brava, cazzo. E mi sono davvero divertita a esibirmi per quasi tre anni, che è ildipiùche abbia mai fatto e probabilmente il piùche farò mai». Inizia così ildiscorso di, la cantante di “Someone Like You” chei trionfalidi, entrati di diritto nei Guinness dei primati, ha annunciato il ritiro dalla scena.